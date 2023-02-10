Депутат оценил обещание Киева об ударах по территории России Депутат Затулин назвал лицемерием обещание Украины не наносить удары по России

Фото: U.S. Marines/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

Киев не сдержит обещания не наносить удары по территории России, заявил в разговоре с журналистами URA.RU первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Он назвал лицемерием заявления киевских властей о том, что поставленное Западом дальнобойное оружие не будет применяться для ударов по РФ.

Все разговоры о том, что они не будут бить по территории России — лицемерие. Западные лидеры не только не признают того, что присоединившиеся после начала спецоперации к России ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются уже частью России. Они не считают также, что находящийся с 2014 года в составе России Крым тоже является Россией, — сказал депутат.

Затулин подчеркнул, что на Западе пытались представить передачу дальнобойных средств поражения жестом поддержки Украины, не затрагивающим территорию РФ. Однако попытка оказалась неудачной.

На самом деле всем прекрасно понятно, что это является попыткой дезориентировать общественное мнение в собственных странах, чтобы оно не беспокоилось по поводу возможных последствий, — добавил парламентарий.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что с президентом Украины Владимиром Зеленским был достигнут «консенсус» по поводу отказа от ударов по территории России из оружия, которое Киев получает от западных государств. Шольц также указал, что все поставки оружия координируются с партнерами, в частности с США.

В январе экс-посол США в России Майкл Макфол указал, что Запад может обязать президента Украины подписать соглашение о неприменении поставленного оружия для нанесения ударов по территории РФ.