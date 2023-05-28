Депутат объяснил, почему нельзя закапывать мусор на даче Депутат Чаплин объяснил, почему нельзя закапывать мусор на даче и как правильно жечь ветки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сжигать мусор на даче недопустимо, передает РИА Новости со ссылкой на председателя Союза дачников Подмосковья и депутата Госдумы Никиту Чаплина. Он также рассказал, как правильно сжигать ветки и деревянные отходы на своем участке.

Многие садоводы ошибочно полагают, что можно без проблем захоронить мусор на своем участке. Однако, такой подход неприемлем, поскольку он может нарушить баланс почвы и общую экологию. Для утилизации строительных отходов необходимо вызвать специализированную машину, которая обеспечит правильный вывоз. Однако, можно закапывать ветки и листья на своем участке, если это соответствует всем санитарным нормам, — заявил Чаплин.

Он подчеркнул, что все Садоводческие Некоммерческие Товарищества (СНТ) должны иметь договор на вывоз мусора. Однако строительные и крупногабаритные отходы не могут быть выброшены в обычный контейнер, для решения этой проблемы требуется вызов специализированной машины.

Ранее Чаплин рассказал, что в случае, если соседи по дачам загрязняют территорию, следует обращаться в суд. Штраф за нарушение может составить до 50 тысяч рублей. По словам Чаплина, нередки случаи, когда отдельные члены садовых товариществ разводят атисанитарию, например, вывозят мусор из квартиры в СНТ.