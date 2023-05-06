Российским дачникам подсказали, как наказать соседей-грязнуль Депутат Чаплин: разводящих грязь соседей по даче можно штрафовать до 50 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что в случае, если соседи по дачам загрязняют территорию, следует обращаться в суд. Штраф за нарушение может составить до 50 тысяч рублей. По словам Чаплина, которые приводит РИА Новости, нередки случаи, когда отдельные члены садовых товариществ разводят атисанитарию, например, вывозят мусор из квартиры в СНТ.

Если собственник не идет на контакт, и не хочет слышать претензии от соседей, то в СНТ проводится общее собрание и принимается решение о ненадлежащем использовании дачного участка. Следующий шаг — коллективное обращение в суд. Если ваша дача находится не в СНТ, то вы можете самостоятельно обратиться в суд, приложив доказательства, достаточно будет фото, — объяснил депутат.

Он отметил, что в законодательстве предусматривается штраф за нецелевое использование земли в размере 1-1,5% от кадастровой стоимости земли для физических лиц, но не менее 20 тысяч рублей. Если же кадастровая стоимость не определена, грязь и мусор на даче могут обойтись нерадивым хозяевам в 50 тысяч рублей.

Однако перед тем, как заявлять о штрафах, соседям следует разобраться, является ли конкретный гражданин собственником участка или дача находится у него в аренде. Согласно гражданскому кодексу, ответственность за содержание имущества несет владелец.

Ранее юрист Василий Воробьев напомнил, что с марта 2023 года требования по жарке шашлыка с использованием источников открытого огня в России были существенно смягчены. Так, дачникам разрешили приготавливать это блюдо на расстоянии не менее пяти метров до любых построек, однако в лесу разводить огонь для приготовления мяса запрещено. По словам юриста, за нарушение норм может грозить штраф до 50 тысяч рублей и даже уголовная ответственность.