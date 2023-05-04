Россиян предупредили о многотысячных штрафах за жарку шашлыка Юрист Воробьев: за жарку шашлыка в лесу может грозить штраф до 50 тысяч рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С марта 2023 года требования по жарке шашлыка с использованием источников открытого огня в России были существенно смягчены. Так, дачникам разрешили приготавливать это блюдо на расстоянии не менее пяти метров до любых построек, однако в лесу разводить огонь для приготовления мяса запрещено, рассказал NEWS.ru юрист Василий Воробьев. По его словам, за нарушение норм может грозить штраф до 50 тысяч рублей и даже уголовная ответственность.

Воробьев напомнил, что жарить шашлык запрещено на балконах, террасах, верандах и других необорудованных частях жилых помещений и частных домов, на землях общего пользования вне специально отведенных мест, включая парки и скверы. Более того, нельзя разводить открытый огонь в хвойных молодняках, на гарях, участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев.

За разведение костра в неположенном месте в лесу или парке грозит штраф от 15 до 30 тысяч рублей. Нарушение иных правил без причинения вреда — от 5 до 15 тысяч рублей. За разведение огня в период введения противопожарного режима — 10–20 тысяч рублей. За костер в неположенных местах, повлекший за собой повреждение имущества, легкий или средний вред здоровью, — 40–50 тысяч рублей, — заявил Воробьев.

Юрист добавил, что если нарушение мер противопожарной безопасности повлекло за собой более тяжкие последствия для природы, нарушителю может грозить уголовная ответственность и судимость.

Ранее шеф-повар Николай Крюков рассказал, что купленное на развес мясо идеально подходит для шашлыка, особенно если оно приобретено в охлажденном виде. По его словам, покупая охлажденное мясо, легче определить его качество. Для этого необходимо проверить его на цвет, окрас, упругость или неупругость, а также выяснить, является ли продукт размороженным.