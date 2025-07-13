Даже в холод и дождь: как получить ведро перцев с куста вопреки погоде

Даже в холод и дождь: как получить ведро перцев с куста вопреки погоде

Чтобы получить хороший урожай перцев в неудачное лето, в июле сосредоточьтесь на трех ключевых моментах: защите, подкормках и правильном формировании. Так вам удастся получить ведро перцев с куста вопреки плохой погоде. Даже в холод и дождь!

При похолодании укрывайте растения спанбондом на ночь, а в дождливую погоду соорудите над грядками пленочный навес, чтобы предотвратить переувлажнение и грибковые болезни. Раз в 10 дней подкармливайте перцы калийно-фосфорными удобрениями. Для укрепления иммунитета раз в 2 недели опрыскивайте листья раствором борной кислоты (1 г на 1 л воды).

В июле особенно важно формирование куста — удаляйте все пасынки ниже первой развилки, а слабые побеги прищипывайте после 2–3 завязей. Если перцы плохо цветут, стимулируйте образование завязей, опрыскав растения препаратами для завязей. При правильном уходе даже в плохое лето вы соберете сочные мясистые перцы, которые не уступят по качеству выращенным в идеальных условиях!

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