Депутат Госдумы сравнил «Леопарды» и «Абрамсы» Генерал Картаполов заявил о превосходстве немецких танков Leopard над американскими Abrams

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

Танк Leopard 2A6

Танки Leopard 2A6 немецкого производства, которые будут поставлены ВСУ, в большей степени адаптированы к ведению боевых действий в Восточной Европе, чем американские M1 Abrams, заявил генерал Андрей Картаполов. Глава комитета Госдумы по обороне отметил, что «Леопарды» превосходят «Абрамсы» по всем показателям, передает РБК.

У него удлиненная пушка, более высокая начальная скорость, показатели существенно выше, чем у Abrams, — сказал Картаполов.

По словам депутата, американские танки весят 60 тонн, что является серьезным минусом для ведения боевых действий на Украине. Картаполов отметил, что «Абрамсы» могут попросту провалиться во время езды на непрочных дорожных покрытиях и мостах.

Не все мосты выдерживают такой вес, не все дорожное покрытие. В рекламных роликах мы их видели на полигонах, на ровной поверхности. Надо посмотреть, как они себя проявят в боевых условиях. Если доедут. Наша разведка будет следить, и свой бесславный путь они могут завершить уже на подъезде, — полагает депутат.

Ранее президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. По словам американского лидера, военная помощь будет сопровождаться поставками вооружения из других стран. Как указал президент, России не стоит опасаться угрозы наступления из-за передачи ВСУ тяжелой бронетехники.