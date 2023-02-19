Депутат ГД возмутился, что татары и тувинцы не извиняются за свои жалобы Мобилизованные из Самары перед строем извинились за свои жалобы, что возмутило депутата ГД Матвеева

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Михаил Матвеев возмутился в своем блоге появлением в Сети видеозаписи с публичными извинениями от самарских мобилизованных. Военнослужащие ранее пожаловались на условия, в которых они были направлены в зону боевых действий. В ролике двух мужчин подвезли к строю на машине военной полиции. Матвеева возмутило, что подобные видео не появлялись от военнослужащих национальных республик, которые так же публично критиковали руководство.

Всё понятно с самарцами: были не правы, готовы загладить вину. Где подобные видео с тувинцами, казанцами и так далее, тоже записывающими свои видеообращения, — написал Матвеев в Telegram-канале.

Военнослужащие, выступившие перед строем, принесли извинения перед вышестоящим командованием и заявили, что публичные жалобы бросают тень не только на их командиров, но и на всю армию России. Впредь они призвали других служащих действовать в похожих ситуациях согласно уставу.

Хочу попросить прощения перед вышестоящим командованием, перед президентом, министром обороны, солдатами и сержантами. Не делайте так, пацаны. Подобные обращения, где бы они не были записаны и кем бы они не были записаны, играют только на руку нашим противникам, — заявили мобилизованные.

Ранее губернатор Омской области Александр Бурков в разговоре с журналистами пообещал разобраться с проблемами военнослужащих, которые обратились к нему, а также к президенту России Владимиру Путину с просьбой решить вопрос отсутствия командования и выяснить, почему с них на учениях требуют деньги за топливо для боевых машин. Глава региона поручил Министерству региональной безопасности направить запрос в Минобороны.