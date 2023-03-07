В Кремле объяснили, почему не анонсируют визит Си Цзиньпина Песков не подтвердил сообщения о планах визита Си Цзиньпина в Россию 21 марта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю пока нечего сообщить о готовящемся официальном визите председателя КНР Си Цзиньпина. Спикер Кремля отметил, что все приезды зарубежных гостей анонсируются своевременно. Ранее появились сообщения, что китайский лидер может прибыть в Россию 21 марта, передает РИА Новости.

Пока нам нечего сообщить по этой теме. Все визиты к нам зарубежных гостей анонсируются своевременно, — приводит агентство слова Пескова.

В конце февраля о планах Си Цзиньпина совершить визит в Россию в ближайшие месяцы сообщало издание The Wall Street Journal. Источники WSJ утверждали, что председатель КНР представит в Москве свой план многосторонних переговоров для мирного урегулирования конфликта на Украине. 21 февраля позицию Пекина по этому вопросу в ходе визита в Москву изложил член Политбюро ЦК КПК Ван И, встретившийся с президентом РФ Владимиром Путиным.