В Кремле опровергли передачу послания Путина Китаю через Лукашенко Песков: Путин не передавал послание властям Китая через Лукашенко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай был исключительно двусторонним, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он добавил, что Владимир Путин не передавал в Пекин какое-либо послание через белорусского лидера.

Нет, это был исключительно двусторонний визит, — сказал представитель Кремля.

Песков также сообщил, что пока новых контактов между Путиным и Лукашенко не запланировано. Он отметил, что подобные встречи при необходимости быстро происходят.

Ранее Лукашенко заявил, что Украина должна заключить мирный договор с Россией без предварительных условий. Он подчеркнул, что другого пути для урегулирования конфликта не существует, а правительству Украины следует исходить из интересов собственного народа.

Президент Белоруссии добавил, что войны всегда заканчиваются миром и нынешняя война на Украине не будет исключением. Он также отметил, что в случае возникновения конфликта в другой части мира Украина может быть забыта, что может привести к еще гибели еще большего числа украинцев.