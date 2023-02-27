Лукашенко: у Киева нет пути, кроме мира без предварительных условий

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Лукашенко

В интервью китайским СМИ, телеверсия которого была показана на канале «Беларусь 1», президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что Украина должна заключить мирный договор с Россией без предварительных условий. Он подчеркнул, что другого пути для урегулирования конфликта не существует.

Украина должна это понимать. Нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас. Без предварительных условий, — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что войны всегда заканчиваются миром и нынешняя война на Украине не будет исключением. Лукашенко выразил опасение, что в случае возникновения конфликта в другой части мира Украина может быть забыта, что может привести к еще большей гибели украинцев.

Президент Белоруссии также отметил, что надо исходить из интересов собственного народа и прекратить войну. Лукашенко подчеркнул, что нынешний руководитель Украины хоть и является неплохим человеком, но очень неопытен и должен понимать, что аплодисменты могут быть далеко не искренними.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не согласна по меньшей мере с одним пунктом плана Китая по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. Речь идет о требовании об отмене односторонних санкций, уточнил он.