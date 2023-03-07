В Пекине рассказали о пользе партнерства Путина и Си Цзиньпина Глава МИД Цинь Ган: под руководством глав России и КНР партнерство стран крепнет

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что под руководством лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина стратегическое партнерство между странами будет становиться все сильнее. На ежегодной пресс-конференции он назвал компасом двусторонних отношений тесные связи глав государств, сообщает РИА Новости.

Главы России и Китая поддерживают тесные связи. Это компас двусторонних отношений. Мы убеждены, что под стратегическим руководством лидеров двух стран всеобъемлющее стратегическое партнерство между Россией и Китаем в новую эпоху будет становиться все сильнее, — подчеркнул министр.

Цинь Ган указал на важность развития отношений двух стран в ситуации, когда мир становится все более нестабильным. По его мнению, сотрудничество Москвы и Пекина может стать для мира драйвером к многополярности. Кроме того, в международных отношениях может появиться большая демократия. Также Россия и Китай могут стать гарантами глобального стратегического баланса и стабильности, добавил дипломат.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай был исключительно двусторонним. Он добавил, что Владимир Путин не передавал в Пекин какое-либо послание через белорусского лидера.