Стало известно, когда Си Цзиньпин может приехать в Россию WSJ: Си Цзиньпин может в ближайшие месяцы посетить Россию

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (справа) во время встречи

Китайский лидер Си Цзиньпин может в ближайшие месяцы посетить Россию, передает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. В издании отметили, что руководитель КНР представит в Москве свой план для многосторонних мирных переговоров по Украине.

Китайский лидер Си Цзиньпин готовится посетить Москву для встречи на высшем уровне с президентом России в ближайшие месяцы, — указано в сообщении.

21 февраля глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии КНР Ван И прибыл в Москву. До этого он обещал подготовить документ с изложением позиции КНР по урегулированию военного конфликта на Украине.

Ван И также провел встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Российский представитель отметил, что Запад в одностороннем порядке денонсировал несколько международных договоров, в том числе в сфере контроля над вооружением. Секретарь Совбеза выразил сожаление из-за западного противодействия многополярной модели мироустройства.