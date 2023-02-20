«Дай бог, чтобы фейк»: Журова о поражении мозга у Костомарова Журова отказалась верить в поражение мозга у Костомарова

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Роман Костомаров

Депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с NEWS.ru выразила надежду на то, что сообщения СМИ о поражении четверти мозга у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова являются фейками. Ранее об ухудшении здоровья спортсмена сообщил Telegram-канал SHOT. Журова заявила, что до сих пор не верит в информацию об ампутации ног Костомарова, и призвала его поклонников также не принимать сообщения СМИ за истину.

Дай бог, чтобы все эти новости оказались фейком. Так как я до сих пор не уверена и в той информации об ампутации ног. Но Оксана твердо решила никому ничего не говорить, и мы можем ориентироваться только на сказанное ей в последнем интервью. А вся остальная информация приходит из непонятно каких источников. Часто в инфополе фигурируют и откровенные фантазии, — сказала депутат Госдумы.

Она пожелала олимпийскому чемпиону скорейшего выздоровления и «наступления светлой полосы».

20 февраля Telegram-канал SHOT писал, что у Костомарова поражена четверть головного мозга: кровоизлияние и гематома в лобной доле. По данным канала, фигурист находится в очень тяжелом положении. Авторы канала уточнили, что по мнению его докторов, причиной поражения мозга могла стать инфекция от отита. Источники SHOT утверждают, что именно она спровоцировала новые образования в лобной, правой затылочной и левой теменной областях, а также поражения белого и серого вещества мозга, которые сохранены во всех отделах, кроме правой лобной доли.