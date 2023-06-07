Мигранты в России — внутреннее дело страны, и она имеет право на защиту от их бесконечного потока, заявил депутат Госдумы Александр Бородай. Таким образом он прокомментировал слава лавы департамента информации и печати МИД Таджикистана Шохина Самади, который заявил, что правящая элита РФ не скрывает своих антимигрантских настроений.

Откровенно говоря, тут обсуждать даже нечего, Россия имеет право защищать, в частности, от бесконечного потока мигрантов свою территорию и свой собственный образ жизни. И то, что какой-то таджикский дипломат комментирует это в негативном ключе, да, честно говоря, наплевать. Это наше дело, а не его, — рассказал Бородай.