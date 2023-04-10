Бастрыкин сообщил о кратном росте уголовных дел против мигрантов Бастрыкин: против мигрантов стали в пять раз чаще стали возбуждать дела по тяжким статьям

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СК РФ возбудил в отношении мигрантов в пять раз больше уголовных дел в 2022 году по статьям убийство и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин в интервью «Интерфаксу». В целом по уголовным делам в 2022 году в сравнении с 2021 году прирост оказался трехкратным, заявляет глава СК. За прошлый год поступило 4 729 сообщений о преступлениях, совершенных иностранными гражданами, по которым было возбуждено 4 231 уголовное дело.

Особую тревогу вызывает статистика по тяжким и особо тяжким преступлениям. В прошедшем году возбуждено 893 уголовных дела о таких преступлениях, как убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Это в пять раз больше, чем в 2021 году, — говорит Бастрыкин.

Также председатель СК отметил рост уголовных дел против половой неприкосновенности, а также публичных массовых драк с этническими группами. По его словам, подобные преступления часто сопровождаются видеозаписью для дальнейшего распространения в Сети.

В январе МВД отчиталось, что за 2022 года правоохранители раскрыли более 1 млн преступлений. При этом количество зарегистрированных преступлений по сравнению с 2021 годом снизилось на 1,9%, в том числе тяжких и особо тяжких — на 4,1%.