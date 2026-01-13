В «Единой России» раскрыли планы по сотрудничеству с Венесуэлой

В «Единой России» раскрыли планы по сотрудничеству с Венесуэлой Член ЕР Климов: партия будет работать с Каракасом с учетом позиций партнеров

Партия «Единая Россия» планирует выстраивать взаимодействие с правящей Единой социалистической партией Венесуэлы (ЕСПВ) в новых политических условиях, сообщил ТАСС член высшего совета ЕР Андрей Климов. Он отметил, что сотрудничество будет строиться исходя из национальных интересов России и с учетом позиций международных партнеров.

Необходимо понимать, что партия «Единая Россия» в первую очередь ориентируется на национальные интересы нашего государства и проводит ту политику, которую определяет лидер нашей партии (Владимир Путин, — NEWS.ru), — сказал собеседник агентства.

Климов пояснил, что Венесуэла связана отношениями и с другими крупными политическими силами. В первую очередь это компартии Китая и Кубы. Политик также упомянул о существовании альянса политических партий Латинской Америки, чья позиция по данному вопросу для России также важна.

Ранее китайская газета South China Morning Post опубликовала материал, в котором написала, что атаки США на Венесуэлу продемонстрировали острую необходимость реформирования Организации Объединенных Наций. По данным издания, даже экстренное заседание ООН после этих событий не принесло никаких результатов. Аналитики считают, что страны должны объединить усилия для защиты норм международного права и восстановления доверия к организации.