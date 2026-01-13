Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 09:09

В «Единой России» раскрыли планы по сотрудничеству с Венесуэлой

Член ЕР Климов: партия будет работать с Каракасом с учетом позиций партнеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Партия «Единая Россия» планирует выстраивать взаимодействие с правящей Единой социалистической партией Венесуэлы (ЕСПВ) в новых политических условиях, сообщил ТАСС член высшего совета ЕР Андрей Климов. Он отметил, что сотрудничество будет строиться исходя из национальных интересов России и с учетом позиций международных партнеров.

Необходимо понимать, что партия «Единая Россия» в первую очередь ориентируется на национальные интересы нашего государства и проводит ту политику, которую определяет лидер нашей партии (Владимир Путин, — NEWS.ru), — сказал собеседник агентства.

Климов пояснил, что Венесуэла связана отношениями и с другими крупными политическими силами. В первую очередь это компартии Китая и Кубы. Политик также упомянул о существовании альянса политических партий Латинской Америки, чья позиция по данному вопросу для России также важна.

Ранее китайская газета South China Morning Post опубликовала материал, в котором написала, что атаки США на Венесуэлу продемонстрировали острую необходимость реформирования Организации Объединенных Наций. По данным издания, даже экстренное заседание ООН после этих событий не принесло никаких результатов. Аналитики считают, что страны должны объединить усилия для защиты норм международного права и восстановления доверия к организации.

Единая Россия
Венесуэла
политика
Латинская Америка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лыжницу и ее собаку унесло лавиной на высоте 2400 метров
В ФСБ сообщили о задержании подростка по делу о госизмене в Мариуполе
Поисковик оценила шансы найти пропавшую семью Усольцевых с приходом весны
Названа страна, в которую Усольцевы могли бежать через Монголию
В Конгрессе США решили защитить Гренландию от амбиций Трампа
Наступление ВС РФ в Донбассе 13 января: обстановка у Славянска, Краматорска
В России призвали запретить неоязыческие практики под видом православия
Пленный боец ВСУ раскрыл детали провальной пиар-акции в Красноармейске
Обнаружено еще одно важное предсказание Жириновского
«Чтобы никто не доставал»: Бабкина раскрыла, как провела новогодний отпуск
«Этого ли хотят британцы?»: в Европе забили тревогу из-за ракет для ВСУ
«Подрывает»: во Франции встревожены действиями Германии
Елки и украшения возглавили список возвратов на маркетплейсах
Вкусный рецепт для старого Нового года: баклажаны с тофу на сковороде
Десерт-мечта: чизкейк на вареной сгущенке — готов без выпечки, тает во рту
Садальский впервые вышел на связь после сложной операции
Мужчина сломал позвоночник после катания на тюбинге
Названы 13 худших смартфонов всех времен
Наследственное дело открыли в Москве после смерти Алентовой
В России могут улучшить поиск людей через МВД
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара
Общество

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.