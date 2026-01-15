Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 08:00

«Четко дал понять»: Трамп упрекнул Зеленского в саботаже

Дмитриев: Трамп дал понять, что Зеленский саботирует урегулирование конфликта

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американский лидер Дональд Трамп указал, что президент Украины Владимир Зеленский саботирует урегулирование украинского конфликта и препятствует достижению мира, заявил в соцсети Х глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он напомнил о словах хозяина Белого дома, который сказал, что Россия готова заключить сделку, а в промедлении виноват именно Зеленский.

Это верно и важно. Президент Трамп четко дал понять, что Зеленский саботирует и задерживает мир, — подчеркнул Дмитриев.

Ранее президент США выразил уверенность, что Россия в большей степени готова к заключению соглашения. Отвечая на вопрос о причинах, по которым усилия Вашингтона пока не привели к миру, Трамп дал краткий и однозначный ответ, указав на украинское руководство.

До этого Зеленский заявил, что на Украине введут режим чрезвычайной ситуации в энергетике. По словам главы государства, новый министр энергетики Денис Шмыгаль будет руководить работами «по поддержке людей и общин в таких условиях». Также политик указал на необходимость серьезного расширения мобилизации в ряды вооруженных сил.

