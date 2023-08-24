Центр принятия решений ВСУ попал под ракетный удар Минобороны России сообщило об уничтожении центра принятия решений ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Пуск ракет «Калибр» по объектам военной инфраструктуры ВСУ

Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по центру принятия решений ВСУ, сообщили в Министерстве обороны России. По информации ведомства, которую приводит телеканал «Звезда», цель поразили высокоточным оружием минувшей ночью.

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений Вооруженных сил Украины, — сообщили в ведомстве.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ атаковали Москву тремя беспилотниками. Два из них были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий дрон был подавлен силами РЭБ — он потерял управление и столкнулся со строящимся зданием на территории столичного комплекса «Москва-Сити».

Вечером 23 августа ВС РФ пресекли еще одну попытку Вооруженных сил Украины осуществить террористический акт на территории России. Как отметили в Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области.

Военный эксперт Владислав Шурыгин в этой связи заявил, что атаки дронов являются попыткой запугать россиян. Однако они не способны достичь реального эффекта.