ЦБ придумал, как ограничить квазироссийские компании через ценные бумаги ЦБ будет конвертировать в акции депозитарные расписки квазироссийских компаний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк разработал механизм конвертации в акции депозитарных расписок для компаний с регистрацией в российской юрисдикции и международным статусом, сообщила пресс-служба регулятора. По информации ЦБ, такая процедура будет распространяться только на ценные бумаги, права на которые учитываются российскими депозитариями.

После государственной регистрации международная компания обязана в течение пяти рабочих дней уведомить держателей реестра ценных бумаг и депозитарии о начале расконвертации. Тогда учетные институты спишут со счетов инвесторов расписки и зачислят на них акции международной компании, — рассказали в ЦБ.

Самим держателям расписок не придется предпринимать какие-то действия, вне зависимости от того, являются они резидентами или нерезидентами. Процедура конвертации будет занимать до трех недель с момента поступления уведомления.

Ранее сообщалось, что западные компании за 2022 год заработали на российском рынке свыше $18 млрд. Лидером по доходам стал Райффайзенбанк, получивший $2 млрд. Американская Philip Morris получила $775 млн дохода, а PepsiCo — $718 млн. При этом компании не в состоянии вывести заработанные средства из-за ограничений.