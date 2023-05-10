В Кремле назвали безумием желание Польши переименовать Калининград Песков: переименование Польшей Калининграда является процессом, граничащим с безумием

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Стела на въезде в Калининград

Переименование Польшей Калининграда является процессом, граничащим с безумием, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что на протяжении всей истории Польша «время от времени в это безумие своей ненависти к русским скатывается», передает ТАСС.

Это даже уже не русофобия, это такие граничащие с безумием процессы, которые происходят в Польше. <...> Это повторяется на протяжении многих столетий, с XVI-XVII века и даже раньше. Ничего хорошего для Польши и поляков это не несет, — сказал Песков.

Ранее комиссия по стандартизации географических названий Польши рекомендовала жителям республики называть Калининград польским топонимом «Крулевец», а Калининградскую область — Крулевецкой. В комиссии считают, что нынешнее название искусственное и не связано с городом.

Власти Калининградской области призвали Польшу придерживаться официального названия города. В пресс-службе администрации добавили, что с таким же успехом польский город Гданьск можно называть Данцигом, а саму Польшу — Царством Польским, однако в Калининградской области придерживаются официальных топонимов.