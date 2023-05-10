В Польше захотели переименовать Калининград Interia: в Польше рекомендовали переименовать Калининград в Крулевец

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Кафедральный собор, главное культурное и историческое место Калининграда

Комиссия по стандартизации географических названий Польши рекомендовала жителям республики называть Калининград польским топонимом «Крулевец», а Калининградскую область Крулевецкой, сообщает Interia. В комиссии считают, что нынешнее название искусственное и не связано с городом.

Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Республики Польша, действующая при Национальном генеральном инспекторе, на своем 125-м заседании 12 апреля 2023 года постановила, что для города Калининграда рекомендуется только польское название Królewiec и не рекомендуется использовать название «Калининград», — говорится в заявлении.

Ранее бывший премьер-министр России Сергей Степашин предложил переименовать Волгоград в Сталинград. По его мнению, речь в данном случае идет не о реабилитации Иосифа Сталина, а о победе в Сталинградской битве, которая стала переломной в Великой Отечественной войне.

Жители Мелитополя ранее поддержали инициативу Общественной палаты России назвать одну из улиц города именем погибшей в результате взрыва журналистки Дарьи Дугиной. Она организовывала сбор и доставку гуманитарных грузов, а также активно освещала СВО.

Дугина погибла вечером 20 августа прошлого года в Подмосковье. Когда девушка ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, в нем сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась.

ФСБ назвала организаторами преступления украинские спецслужбы, а исполнителем — гражданку Украины Наталью Вовк. Басманный суд заочно арестовал ее, предъявив обвинение в убийстве общеопасным способом по предварительному сговору, по мотивам политической ненависти или вражды.