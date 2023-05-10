Власти Калининградской области призвали Польшу придерживаться официального названия города, заявили NEWS.ru в пресс-службе губернатора региона Антона Алиханова. Ранее комиссия по стандартизации географических названий Польши рекомендовала жителям республики называть Калининград польским топонимом «Крулевец». В пресс-службе добавили, что с таким же успехом польский город Гданьск можно называть Данцигом, а саму Польшу — Царством Польским, однако в Калининградской области придерживаются официальных топонимов.

У нашего города есть имя – Калининград. Это принято не только у нас в стране, но по всему миру город называется Калининград. С таким же успехом мы, например, можем называть польский Гданьск Данцигом, а саму Польшу – Царством Польским. Мы этого не делаем, потому что придерживаемся официальных топонимов, и того же самого требуем от других, — заявил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.