14 августа 2025 в 13:57

«Бессильная злоба»: в Госдуме высказались об ударах ВСУ по мирным жителям

Депутат Шеремет: атаками на мирных жителей ВСУ отыгрываются за неудачи на фронте

Сотрудники МЧС РФ и медики у жилого дома в Ростове-на-Дону, подвергшегося атаке беспилотника ВСУ Сотрудники МЧС РФ и медики у жилого дома в Ростове-на-Дону, подвергшегося атаке беспилотника ВСУ Фото: РИА Новости

Украинские вооруженные силы наносят удары по гражданскому населению, пытаясь компенсировать свои провалы на передовой, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, действия ВСУ свидетельствуют о бессильной злобе руководства страны, которое использует террор как основной метод борьбы.

Преступный киевский режим, отступающий по всем фронтам в бессильной злобе и свойственной им манере отыгрывается на мирных жителях и гражданской инфраструктуре. Именно в терроризме украинская хунта сильно поднаторела и ей в этом сегодня нет равных. Это свидетельствует о крайней необходимости доведения СВО до логического разгрома античеловеческой нечисти, оккупировавшей Украину, — пояснил Шеремет.

Парламентарий также связал эти атаки с западным влиянием, указав, что Киев действует по указке своих кураторов. По его мнению, целью таких ударов является провокация России на жесткий ответ, чтобы сорвать мирные переговоры лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трапа.

Нет сомнений, что данные акты устрашения [атаки ВСУ на мирные города РФ] проводятся целенаправленно под непосредственным кураторством Запада. Они находятся в попытке спровоцировать Россию на гипермощный разрушительный ответ, тем самым преследуют желание любой ценой сорвать не устраивавший их мирный переговорный процесс между лидерами России и США. В их оголтелой попытке сформировать общественное мнение и негативный образ России в роли недоговороспособного злодея, — резюмировал Шеремет.

Ранее депутат Госдумы Юрий Швыктин, комментируя утренний удар ВСУ по Ростову-на-Дону, заявил, что Украина хочет сорвать встречу Путина и Трампа. По его словам, 14 августа Киев приложит максимум усилий в этом направлении.

