«Бессильная злоба»: в Госдуме высказались об ударах ВСУ по мирным жителям

Украинские вооруженные силы наносят удары по гражданскому населению, пытаясь компенсировать свои провалы на передовой, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, действия ВСУ свидетельствуют о бессильной злобе руководства страны, которое использует террор как основной метод борьбы.
Преступный киевский режим, отступающий по всем фронтам в бессильной злобе и свойственной им манере отыгрывается на мирных жителях и гражданской инфраструктуре. Именно в терроризме украинская хунта сильно поднаторела и ей в этом сегодня нет равных. Это свидетельствует о крайней необходимости доведения СВО до логического разгрома античеловеческой нечисти, оккупировавшей Украину, — пояснил Шеремет.
Парламентарий также связал эти атаки с западным влиянием, указав, что Киев действует по указке своих кураторов. По его мнению, целью таких ударов является провокация России на жесткий ответ, чтобы сорвать мирные переговоры лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трапа.
Нет сомнений, что данные акты устрашения [атаки ВСУ на мирные города РФ] проводятся целенаправленно под непосредственным кураторством Запада. Они находятся в попытке спровоцировать Россию на гипермощный разрушительный ответ, тем самым преследуют желание любой ценой сорвать не устраивавший их мирный переговорный процесс между лидерами России и США. В их оголтелой попытке сформировать общественное мнение и негативный образ России в роли недоговороспособного злодея, — резюмировал Шеремет.
Ранее депутат Госдумы Юрий Швыктин, комментируя утренний удар ВСУ по Ростову-на-Дону, заявил, что Украина хочет сорвать встречу Путина и Трампа. По его словам, 14 августа Киев приложит максимум усилий в этом направлении.