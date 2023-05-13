Бастрыкин заявил о коррупции в корпорациях при выполнении оборонзаказов

Фото: СК РФ

Александр Бастрыкин

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что корпорации при выполнении государственного оборонного заказа допускают факты коррупции и незаконного присвоения средств, что, по его мнению, критично, передает РИА Новости. В ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме он не стал уточнять, какие именно корпорации были в этом уличены.

Очень много мошеннических схем реализуется даже в сфере оборонной промышленности. В это тяжелое для страны время, выполняя оборонзаказ, нашими корпорациями допускаются факты коррупции и воровства. Дальше уже просто ехать некуда, — сказал глава СК.

В мае городской суд Батайска Ростовской области вынес приговор по делу о злоупотреблении служебными полномочиями при выполнении гособоронзаказа в отношении руководителя оборонно-промышленного комплекса АО «ОКТБ «Вектор» Анатолия Михалина. Ему назначили пять лет лишения свободы условно.

В конце 2022 года на совещании с главами предприятий оборонно-промышленного комплекса президент РФ Владимир Путин выражал надежду на то, что гособоронзаказ будет выполнен в полном объеме. При этом тогда он не стал уточнять, предусмотрены ли особые условия для ВПК на фоне специальной операции на Украине. В октябре Путин подписал указ, согласно которому был создан координационный совет для обеспечения потребностей ВС РФ.