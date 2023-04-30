Бастрыкин взял на контроль дело о гибели пенсионерки в водостоке Ростова

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Пресс-служба СК РФ в официальном Telegram-канале сообщила, что глава ведомства Александр Бастрыкин взял на контроль расследование по факту гибели пенсионерки, упавшей в водосток в Ростове-на-Дону. Отмечается, что председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области доложить о ходе расследования смерти пожилой женщины.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А. И. поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Хуаде А. Г. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах смерти пенсионерки, — сказано в публикации.

Представители ведомства при этом не уточнили детали произошедшего.

Ранее официальный Telegram-канал телеканала РЕН ТВ сообщил, что во время потопа из-за ливня в Ростове-на-Дону погибла пенсионерка. По информации Telegram-канала, женщину затянуло в ливневую канализацию. Журналисты со ссылкой на Следственный комитет РФ по Ростовской области уточнили, что следователи в настоящее время осматривают место происшествия. Там добавили, что проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти пенсионерки.