В Ростове во время потопа погибла пенсионерка

Фото: ytatljh / vk.com / Global Look Press

Официальный Telegram-канал телеканала РЕН ТВ сообщил, что во время потопа из-за ливня в Ростове-на-Дону погибла пенсионерка. По информации Telegram-канала, женщину затянуло в ливневую канализацию. Журналисты со ссылкой на Следственный комитет РФ по Ростовской области уточнили, что следователи в настоящее время осматривают место происшествия.

Там добавили, что проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти пенсионерки.

Ранее сообщалось, что из-за крупных пожаров, вспыхнувших в ряде населенных пунктов Свердловской области, лишились домов около 660 человек. Помимо двух жертв, огонь уничтожил восемь вагонов с лесом, частично пострадала инфраструктура РЖД, повреждены ЛЭП и трансформаторы, без электричества остались 1,4 тысячи человек. Причиной пожаров называют возгорание на местной пилораме, откуда огонь быстро распространился по округе из-за сухой и ветреной погоды, а также отдаленности водоемов.

Ранее трое взрослых и ребенок погибли при пожаре в дачном доме в Усть-Илимском районе Иркутской области. Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 23 апреля.