Корабль «Аскольд» потопил безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Малый ракетный корабль «Аскольд»

Малый ракетный корабль «Аскольд» Черноморского флота утром 15 сентября уничтожил безэкипажный катер Вооруженных сил Украины, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России. Надводный аппарат ВСУ был ликвидирован в Черном море огнем из штатного вооружения корабля.

Сегодня утром малым ракетным кораблем «Аскольд» Черноморского флота в акватории Черного моря был обнаружен безэкипажный катер Вооруженных сил Украины. Огнем из штатного вооружения корабля безэкипажный катер противника уничтожен, — говорится в сообщении.

Минобороны России ранее сообщило, что два корабля Черноморского флота получили повреждения в результате атаки ВСУ на Севастополь. Как уточнили в ведомстве, всего украинские военные выпустили по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе десять крылатых ракет.

Ранее стало известно, что при атаке Вооруженных сил Украины на Севастополь пострадали 24 человека. По словам губернатора города Михаила Развожаева, четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу до этого заявил о начале процессов по разработке проектов подлодок и беспилотных подводных аппаратов для Военно-морского флота России. В ходе совещания в штабе Тихоокеанского флота министр обороны также рассказал о проектировании роботизированных систем для флота.