Адвокат назвала «чрезмерной» идею Володина изымать имущество уехавших из РФ Адвокат Айвар: изъятие имущества у покинувших Россию не предусмотрено законодательством

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Россияне, покинувшие страну, не совершили никакого преступления, и такие меры в их отношении, как конфискация имущества, не предусмотрены законодательством РФ, заявила Pravda.ru адвокат Людмила Айвар. С предложением о том, чтобы конфисковать имущество у россиян, уехавших за границу, ранее выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Адвокат назвала это «чрезмерным наказанием», учитывая, что оказавшиеся за рубежом россияне не совершали никаких экономических преступлений.

Лица, которые выехали за пределы РФ, приобрели имущество законным путем, поэтому огульно отнимать его у них. Если россияне за рубежом оскорбляют власть или Вооруженные силы РФ, то есть другие методы воздействия, например, возбуждение уголовных дел, объявление в розыск, признание иноагентами, — заявила эксперт.

Конфискация возможна, если докажут, что имущество было приобретено преступным путем, пояснила Айвар.

Ранее Володин пожаловался, что благодаря России «уехавшие негодяи» безбедно живут на чужбине, при этом «позволяют себе публично лить грязь» на страну, оскорблять ее солдат и офицеров. Спикер нижней палаты парламента предположил, что россияне, критикующие родину из-за рубежа, чувствуют свою безнаказанность.