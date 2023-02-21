Выпускникам специалитета в России пообещали бесплатную магистратуру Минобрнауки разрешит выпускникам специалитета бесплатно поступать в магистратуру

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

При создании новой системы образования в России окончившие бакалавриат и специалитет студенты смогут бесплатно поступать на магистратуру, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, передает ТАСС. Он рассказал, что определяющим фактором будет наличие базового высшего образования. На данный момент бесплатное обучение в магистратуре доступно только бакалаврам.

Выпускники бакалавриата могут поступать бесплатно в магистратуру, а выпускники специалитета почему-то нет. В новой системе все, кто получает образование <...> базовое высшее смогут поступать в магистратуру, ординатуру бесплатно, — сказал Фальков.

Также министр образования и науки пообещал, что после принятия реформы аспирантура в России сохранится, ее выделят в отдельный вид учебной подготовки.

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием. Он уточнил, что срок обучения составит от четырех до шести лет.

До этого стало известно, что выпускники школ в Курской, Белгородской и Брянской областях смогут получить аттестаты без сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за того, что дети в этих регионах занимаются дистанционно.