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29 июля 2025 в 11:11

На Западе раскрыли, как премьер-министр Великобритании окажется в изоляции

Politico: Стармер может оказаться в изоляции из-за позиции по Палестине

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Nachrichtenagentur dts/IMAGO/Global Look Press

Нерешительность премьер-министра Великобритании Кира Стармера в вопросе признания Палестины может привести к его политической изоляции внутри кабинета министров и Лейбористской партии, сообщает Politico со ссылкой на источники. По их данным, «выжидательная тактика» уже ослабила позиции партии среди избирателей и обострила отношения с однопартийцами.

Politico связывает такую осторожность с намерением сохранить тесные отношения с президентом США Дональдом Трампом. Его визит в Великобританию запланирован на 17–19 сентября. При этом Стармер, как уточняет газета, не исключает признания Палестины — вопрос может решиться в будущем.

Пункт о признании палестинского государства был включен в предвыборную программу лейбористов, которые вернулись к власти в июле 2024 года. Однако сроки возможного решения в документе не указывались.

Ранее Стармер и Трамп провели переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа, а также обсудили ситуацию на Украине. Встреча прошла в Шотландии во время краткого визита американского лидера.

Кир Стармер
Палестина
Дональд Трамп
изоляция
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