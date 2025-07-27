Стало известно, зачем Стармер встретился с Трампом Telegraph: Стармер на встрече с Трампом обсуждал завершение конфликта в Газе

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретится с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения завершения конфликта в секторе Газа, сообщил The Telegraph. Британский политик также переговорил с американским коллегой на тему конфликта на Украине.

Сэр Кир Стармер будет настаивать на том, можно ли сделать больше для прекращения войны в Газе на встрече в Шотландии. Это происходит в то время, когда Трамп продолжает свой короткий визит, — отметила газета.

Ранее более 200 депутатов британского парламента из девяти партий, включая членов Лейбористской партии премьер-министра Кира Стармера, направили ему и главе МИД Дэвиду Лэмми открытое письмо с призывом признать Палестину. В сообщении парламентарии отмечают, что, хотя Великобритания не может обеспечить создание свободной и независимой Палестины, признание страны окажет существенное влияние благодаря историческим связям и членству Соединенного Королевства в Совете Безопасности ООН.

До этого французский президент Эммануэль Макрон объявил, что Франция признает государство Палестина на Генеральной Ассамблее ООН в 2026 году. По его словам, решение будет принято ради достижения мира на Ближнем Востоке, завершения боевых действий в секторе Газа и спасения жизней мирных жителей.