Зоопарк загорелся в Великобритании

Посетители зоопарка в британском городе Честер были эвакуированы из-за сильного пожара. Сведений о пострадавших нет.

We can confirm that the fire brigade is currently fighting a fire in our Monsoon Forest habitat.



Visitors have been evacuated & our response team is working alongside emergency services to bring the situation under control.



The zoo is now closed. We’ll update as soon as we can.