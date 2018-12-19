Бойцовский мир скорбит по легендарному наставнику

https://news.ru/storage/news/0cca9cc8637df71ffc59ef21f295f34b/75549ecf-c10c-4b11-82f6-5fb81f0b066b_850.jpg БОЕЦ/youtube.com

Йон Блюминг

Знаменитый голландский актёр и мастер боевых искусств Йон Блюминг скончался, сообщил его ученик Джуп Рейлман.

Скорбную новость он разместил на своей странице в социальной сети Facebook. Покойный ушёл из жизни в возрасте 85 лет.

«Умер мой учитель Йон Блюминг. <…> Йон, покойся с миром и ещё раз спасибо тебе», — написал последователь известного наставника.





Блюминг родился в 1933 году в Амстердаме. Контактными видами спорта начал заниматься случайно: во время войны в Корее был ранен, и его отправили на лечение в Японию, где молодой человек впервые увидел технику борьбы дзюдо. Уже через три года он получил чёрный пояс.

Успех ждал голландского мастера и в карате. Будущий сенсей стал учеником легендарного Масутацу Оямы. Блюминг считается первым, кто познакомил Европу с этим видом азиатского боевого искусства.

На печальное известие отреагировал боец MMA Алистар Оверим.

«Невосполнимая потеря для мира единоборств. Голландская легенда очень много значила для нашего спорта. Покойся с миром, друг», — написал в своём Twitter спортсмен.

Huge loss for the Martial Arts community today. A Dutch legend who meant a lot for our sport. Rest in peace my friend Jon Bluming. pic.twitter.com/XNYHYpqFyO — Alistair Overeem (@Alistairovereem) 18 декабря 2018 г.

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