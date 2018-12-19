Бойцовский мир скорбит по легендарному наставнику

Знаменитый голландский актёр и мастер боевых искусств Йон Блюминг скончался, сообщил его ученик Джуп Рейлман.
Скорбную новость он разместил на своей странице в социальной сети Facebook. Покойный ушёл из жизни в возрасте 85 лет.
«Умер мой учитель Йон Блюминг. <…> Йон, покойся с миром и ещё раз спасибо тебе», — написал последователь известного наставника.
Блюминг родился в 1933 году в Амстердаме. Контактными видами спорта начал заниматься случайно: во время войны в Корее был ранен, и его отправили на лечение в Японию, где молодой человек впервые увидел технику борьбы дзюдо. Уже через три года он получил чёрный пояс.
Успех ждал голландского мастера и в карате. Будущий сенсей стал учеником легендарного Масутацу Оямы. Блюминг считается первым, кто познакомил Европу с этим видом азиатского боевого искусства.
На печальное известие отреагировал боец MMA Алистар Оверим.
«Невосполнимая потеря для мира единоборств. Голландская легенда очень много значила для нашего спорта. Покойся с миром, друг», — написал в своём Twitter спортсмен.
Huge loss for the Martial Arts community today. A Dutch legend who meant a lot for our sport. Rest in peace my friend Jon Bluming. pic.twitter.com/XNYHYpqFyO— Alistair Overeem (@Alistairovereem) 18 декабря 2018 г.
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