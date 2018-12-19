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Бойцовский мир скорбит по легендарному наставнику

Йон Блюминг БОЕЦ/youtube.com

Йон Блюминг

в мире [ версия для печати ]

Знаменитый голландский актёр и мастер боевых искусств Йон Блюминг скончался, сообщил его ученик Джуп Рейлман.

Скорбную новость он разместил на своей странице в социальной сети Facebook. Покойный ушёл из жизни в возрасте 85 лет.

«Умер мой учитель Йон Блюминг. <…> Йон, покойся с миром и ещё раз спасибо тебе», — написал последователь известного наставника.


Блюминг родился в 1933 году в Амстердаме. Контактными видами спорта начал заниматься случайно: во время войны в Корее был ранен, и его отправили на лечение в Японию, где молодой человек впервые увидел технику борьбы дзюдо. Уже через три года он получил чёрный пояс.

Успех ждал голландского мастера и в карате. Будущий сенсей стал учеником легендарного Масутацу Оямы. Блюминг считается первым, кто познакомил Европу с этим видом азиатского боевого искусства.

На печальное известие отреагировал боец MMA Алистар Оверим.

«Невосполнимая потеря для мира единоборств. Голландская легенда очень много значила для нашего спорта. Покойся с миром, друг», — написал в своём Twitter спортсмен.

Ранее News.ru сообщал об уходе из жизни заслуженного тренера России по плаванию Андрея Слуднова. Ему было 58 лет. В последние годы мужчина боролся с тяжёлой болезнью. Прощание с тренером состоится в Омске 20 декабря.


#потери #каратекиокусинкай
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