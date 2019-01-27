Трамп придумал способ проведения честных выборов

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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп напомнил конгрессу о необходимости принять закон о введении удостоверения избирателя. По словам американского лидера. Это поможет Соединённым штатам в будущем избежать многочисленные нарушения на выборах.

«По всей стране и особенно в Калифорнии, распространены фальсификации на выборах. Необходимо это прекратить. Важно удостоверение избирателя и ждать больше нельзя!» — написал Трамп в своём аккаунте в Twitter.

Он привел в пример данные по спискам избирателям, которые привёл генпрокурор Техаса Кен Пэкстон, он обнаружил 95 тысяч человек без гражданства США. Большинство из них смогли каким-то образом сходить на выборы в Техасе, где самые жесткие в стране законы, регулирующие процесс голосования.

58,000 non-citizens voted in Texas, with 95,000 non-citizens registered to vote. These numbers are just the tip of the iceberg. All over the country, especially in California, voter fraud is rampant. Must be stopped. Strong voter ID! @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 января 2019 г.

Ранее глава российского Центризбиркома обратилась за помощью к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой найти организаторов нарушений на выборах 2018 года. Людей, которые организовали это, «необходимо найти и наказать по закону РФ», заявила Элла Памфилова.