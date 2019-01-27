USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,303 $   Brent61.39 $ Bitcoin3,559.66 $
МОСКВА-8°C18:18
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Трамп придумал способ проведения честных выборов

Дональд Трамп Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп напомнил конгрессу о необходимости принять закон о введении удостоверения избирателя. По словам американского лидера. Это поможет Соединённым штатам в будущем избежать многочисленные нарушения на выборах.

«По всей стране и особенно в Калифорнии, распространены фальсификации на выборах. Необходимо это прекратить. Важно удостоверение избирателя и ждать больше нельзя!» — написал Трамп в своём аккаунте в Twitter.

Он привел в пример данные по спискам избирателям, которые привёл генпрокурор Техаса Кен Пэкстон, он обнаружил 95 тысяч человек без гражданства США. Большинство из них смогли каким-то образом сходить на выборы в Техасе, где самые жесткие в стране законы, регулирующие процесс голосования.

Ранее глава российского Центризбиркома обратилась за помощью к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой найти организаторов нарушений на выборах 2018 года. Людей, которые организовали это, «необходимо найти и наказать по закону РФ», заявила Элла Памфилова.


#дональдтрамп #сша #выборы #вмешательствоввыборы
самое читаемое
в мире
Призыв Киева «вернуть» Кавказ и Кубань высмеяли в Сети
оружие
Российский беспилотник скрытой атаки озадачил США


читайте также
политика 16:35, 27 января 2019
Путин призвал хранить правду о блокаде Ленинграда
в мире 15:31, 27 января 2019
Мадуро: Трамп недооценивает Венесуэлу
в мире 17:02, 23 января 2019
Рейтинг Порошенко рекордно растёт на Украине
Лента новостей
происшествия 18:15
Устроивший стрельбу в Луизиане мужчина задержан в США
спорт 18:10
Россияне остались без медалей в масс-старте на КМ
в мире 18:07
Трамп: мигрантов в США вдвое больше
происшествия 18:06
Автобус опрокинулся под Вологдой
общество 18:02
Оттепель придёт в Москву на смену снегопадам
Другие новости
в мире 18:07
Трамп: мигрантов в США вдвое больше
в мире 18:01
«Красные платки» начали манифестацию за спокойствие во Франции
в мире 17:31
Артиллерия Турции обстреляла позиции курдов в Сирии
в мире 16:34
Британия введёт военное положение при жёстком Brexit
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top