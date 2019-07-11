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Президент Украины Владимир Зеленский намерен не допустить федерализации Украины. Это заявление прозвучало в ходе его совместного брифинга с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Киеве.

Мы не позволим навязывания нам так называемой федерализации, — сказал украинский лидер. Как отмечает ТАСС, Зеленский также заверил Санду в поддержке переговоров по приднестровскому урегулированию. В них Украина наряду с...