Трамп и Нетаньяху обсудили сотрудничество в сфере безопасности
Анастасия Дубинина
19:45, 11 июля 2019
https://static.news.ru/photo/3c4cd980-a3fc-11e9-a40d-fa163e074e61_1024.jpgФото: Chris Kleponis/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили сферу безопасности, включая ситуацию вокруг Ирана.
Лидеры обсудили сотрудничество в продвижении общих интересов в сфере национальной безопасности, включая усилия по предотвращению злонамеренных действий Ирана в регионе, — приводит заявление Белого дома «Интерфакс».