Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили сферу безопасности, включая ситуацию вокруг Ирана.

Лидеры обсудили сотрудничество в продвижении общих интересов в сфере национальной безопасности, включая усилия по предотвращению злонамеренных действий Ирана в регионе, — приводит заявление Белого дома «Интерфакс».

Ранее американский лидер в очередной раз пригрозил Ирану ужесточением санкций. Причина — нарушение «ядерной» сделки, заключённой администрацией его предшественника Барака Обамы.

Как писал News.ru, российский сенатор Алексей Пушков с иронией отнёсся к заявлению госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Иран представляет «огромную угрозу» для американцев.

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