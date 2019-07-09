Пушков высмеял заявление Помпео об «огромной угрозе» со стороны Ирана
Анастасия Дубинина
22:39, 09 июля 2019
https://static.news.ru/photo/cb7218ee-a282-11e9-ba53-fa163e074e61_1024.jpgАлексей ПушковФото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press
Российский сенатор Алексей Пушков с иронией отнёсся к заявлению госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Иран представляет «огромную угрозу» для американцев.
На карте обозначены 43 военные базы США вокруг Ирана. При этом рядом с США нет ни одной иранской базы, — написал политик в Twitter.
Иран, если верить Помпео, «огромная угроза» для безопасности США. На карте обозначены 43 военные базы США вокруг Ирана. При этом рядом с США нет ни одной иранской базы. Но Иран «виноват» в том, что его границы слишком близки к базам США. https://t.co/cRdrQfiUyY