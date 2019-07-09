Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков с иронией отнёсся к заявлению госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Иран представляет «огромную угрозу» для американцев.

На карте обозначены 43 военные базы США вокруг Ирана. При этом рядом с США нет ни одной иранской базы, — написал политик в Twitter.

Ранее Помпео прокомментировал расширение ядерной программы Ирана. Он отметил, что такие действия Тегерана приведут к новым санкциям.

Как писал News.ru, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили меры, которые помешают Ирану получить ядерное оружие.

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