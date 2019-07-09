https://static.news.ru/photo/cb7218ee-a282-11e9-ba53-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков с иронией отнёсся к заявлению госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Иран представляет «огромную угрозу» для американцев.

На карте обозначены 43 военные базы США вокруг Ирана. При этом рядом с США нет ни одной иранской базы, — написал политик в Twitter.

Иран, если верить Помпео, «огромная угроза» для безопасности США. На карте обозначены 43 военные базы США вокруг Ирана. При этом рядом с США нет ни одной иранской базы. Но Иран «виноват» в том, что его границы слишком близки к базам США. https://t.co/cRdrQfiUyY — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 июля 2019 г.

Ранее Помпео прокомментировал расширение ядерной программы Ирана. Он отметил, что такие действия Тегерана приведут к новым санкциям.

Как писал News.ru, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили меры, которые помешают Ирану получить ядерное оружие.