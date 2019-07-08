https://static.news.ru/photo/af48e6f4-8705-11e9-9b04-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп в Лондоне Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили меры, которые помешают Ирану получить ядерное оружие.

Они обсудили текущие усилия по обеспечению того, чтобы Иран не получил ядерное оружие, — говорится в сообщении Белого дома.

Кроме того, политики обсудили усилия по прекращению дестабилизирующих действий Ирана на Ближнем Востоке, передаёт РИА Новости .

Ранее официальный представитель Организации атомной энергии страны Бехруз Камальванди сообщил, что Иран может восстановить ядерный реактор в Араке до кондиций, предшествовавших подписанию летом 2015 года СВПД по ядерной сделке, если того потребуют нужды республики.

Как писал News.ru, государственный секретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео прокомментировал расширение ядерной программы Ирана. Он заявил, что такие действия Тегерана приведут к новым санкциям.