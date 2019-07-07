Президент США Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

Государственный секретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео прокомментировал расширение ядерной программы Ирана. Он заявил, что такие действия Тегерана приведут к новым санкциям.

Кроме того, будет усилена международная изоляция страны, написал политик в своём Twitter.

Режим Ирана, вооружённый ядерным оружием, будет представлять ещё большую опасность для мира, — подчеркнул он.

Помпео уверен, что миру необходимо добиться принятого раньше стандарта, согласно которому Иран совсем не имел возможности обогащать уран.

Ранее News.ru сообщал, что Иран может восстановить ядерный реактор в Араке до кондиций, предшествовавших подписанию летом 2015 года Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной сделке, если того потребуют нужды республики.

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