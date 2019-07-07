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Призыв Соединённых Штатов к Германии частично заменить в Сирии американских солдат немецкими говорит о желании в случае провала разделить неудачи со всем Евросоюзом. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Заявление США о желании заменить американцев в Сирии военнослужащими из Германии говорит о серьёзной панике и растерянности Вашингтона. Там видят провал своей политики не только в Сирии, но и в...