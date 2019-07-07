https://static.news.ru/photo/e0a808e8-a0ef-11e9-b5f9-fa163e074e61_1024.jpgПрезидент США Дональд ТрампФото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press
Государственный секретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео прокомментировал расширение ядерной программы Ирана. Он заявил, что такие действия Тегерана приведут к новым санкциям.
Кроме того, будет усилена международная изоляция страны, написал политик в своём Twitter.
Режим Ирана, вооружённый ядерным оружием, будет представлять ещё большую опасность для мира, — подчеркнул он.
Помпео уверен, что миру необходимо добиться принятого раньше стандарта, согласно которому Иран совсем не имел возможности обогащать уран.
Iran’s latest expansion of its nuclear program will lead to further isolation and sanctions. Nations should restore the longstanding standard of no enrichment for Iran’s nuclear program. Iran’s regime, armed with nuclear weapons, would pose an even greater danger to the world.
Ранее News.ru сообщал, что Иран может восстановить ядерный реактор в Араке до кондиций, предшествовавших подписанию летом 2015 года Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной сделке, если того потребуют нужды республики.