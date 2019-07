Кроме того, будет усилена международная изоляция страны, написал политик в своём Twitter .

Помпео уверен, что миру необходимо добиться принятого раньше стандарта, согласно которому Иран совсем не имел возможности обогащать уран.

Iran’s latest expansion of its nuclear program will lead to further isolation and sanctions. Nations should restore the longstanding standard of no enrichment for Iran’s nuclear program. Iran’s regime, armed with nuclear weapons, would pose an even greater danger to the world.