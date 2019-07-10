Президент США Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что в скором времени ужесточит санкции, наложенные на Иран. Причина — нарушение «ядерной» сделки, заключённой администрацией его предшественника Барака Обамы.

Иран давно тайно «обогащает», что является полным нарушением той ужасной сделки в 150 миллиардов долларов, заключённой Джоном Керри и администрацией Обамы. Помните, что срок действия этой сделки истекал через небольшое количество лет. Санкции скоро будут увеличены, причём существенно! — написал президент в своём Twitter.

Речь идёт о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе (СВПД), из которого США вышли 8 мая 2018 года. Он предусматривал шаги по прекращению разработки ядерного оружия этой страной. В 2019 году Иран объявил о приостановлении выполнения двух пунктов сделки.

Как писал News.ru, ранее Трамп заявил, что Иран может быть богатой страной, если откажется от ядерного оружия. По его словам, в этом случае он готов стать лучшим другом Исламской Республики. Также он отметил, что не стремится начинать войну с Тегераном.

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