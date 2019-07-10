https://static.news.ru/photo/cff47cc2-a322-11e9-a211-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что в скором времени ужесточит санкции, наложенные на Иран. Причина — нарушение «ядерной» сделки, заключённой администрацией его предшественника Барака Обамы.

Иран давно тайно «обогащает», что является полным нарушением той ужасной сделки в 150 миллиардов долларов, заключённой Джоном Керри и администрацией Обамы. Помните, что срок действия этой сделки истекал через небольшое количество лет. Санкции скоро будут увеличены, причём существенно! — написал президент в своём Twitter.

Iran has long been secretly “enriching,” in total violation of the terrible 150 Billion Dollar deal made by John Kerry and the Obama Administration. Remember, that deal was to expire in a short number of years. Sanctions will soon be increased, substantially! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 июля 2019 г.

Речь идёт о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе (СВПД), из которого США вышли 8 мая 2018 года. Он предусматривал шаги по прекращению разработки ядерного оружия этой страной. В 2019 году Иран объявил о приостановлении выполнения двух пунктов сделки.

Как писал News.ru, ранее Трамп заявил, что Иран может быть богатой страной, если откажется от ядерного оружия. По его словам, в этом случае он готов стать лучшим другом Исламской Республики. Также он отметил, что не стремится начинать войну с Тегераном.