https://static.news.ru/photo/c2d3d3a4-950c-11e9-9a10-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может быть богатой страной, если откажется от ядерного оружия. По его словам, в этом случае он готов стать лучшим другом Исламской Республики.

Трамп добавил, что уверен в таком исходе конфликта, передаёт AFP .

Давайте снова сделаем Иран великим, — подытожил американский лидер.

Как писал News.ru, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф опроверг утверждение властей США о том, что американский беспилотник был якобы сбит в международном воздушном пространстве. Министр опубликовал в Twitter карту с изображением маршрута дрона, на которой указаны координаты аппарата в момент подачи иранскими военными предупредительных сигналов и нанесения удара по нему.