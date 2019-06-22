https://static.news.ru/photo/90af466c-9488-11e9-a506-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что не стремится начинать войну с Ираном. По его словам, удар американских военных приведёт к разрушениям, с которыми Тегерану ещё не приходилось сталкиваться.

Возможность перехода конфликта в горячую стадию он исключать не стал. При этом США не выдвигают никаких условий для начала переговоров с Ираном, отметил Трамп в интервью NBC News .

Американский президент также заявил, что Тегерану нельзя иметь ядерное оружие. От него придётся отказаться, поскольку в противном случае Иран долго не протянет из-за развала экономики, заметил Трамп, намекая на экономические санкции США.

Ранее News.ru сообщал, что американский президент объяснил, почему отменил удар по Ирану. Трамп подтвердил, что отдавал такой приказ, передумав за 10 минут до предполагаемой атаки. Он посчитал, что вероятное количество жертв в этой ситуации стало бы непропорциональным ответом на сбитый иранцами беспилотник США.