Как на Западе ругают Терезу Мэй

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Тереза Мэй

Британских политиков называют леммингами

Голосование по Brexit в обеих палатах парламента провалилось с беспрецедентным в истории Великобритании результатом. Терезу Мэй ждут слушания по вотуму недоверия. Британские и в целом западные СМИ подвергли резкой критике главу британского кабмина. Портал News.ru собрал наиболее яркие публикации.

Британский таблоид The Sun разместил на своей главной странице материал под заголовком «Соглашение Мэй по Brexit назвали „мёртвым, как птица Додо“» (вымершая птица, персонаж сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес») с карикатурным изображением премьер-министра в виде вышеупомянутого животного. На самом деле, издание лишь цитирует депутата Палаты общин от Консервативной партии Марка Франсуа, ещё до голосования предсказавшего, что резолюция Мэй по плану выхода из ЕС провалится. Сейчас, предсказывает таблоид, страну, скорее всего, ждёт курс на «жёсткий Brexit» — сценарий выхода из ЕС без каких-либо соглашений. Но при этом единственный шанс Мэй реабилитироваться — лично поехать в Брюссель и «выторговать» у Евросоюза какие-либо экономические уступки.

Perhaps not The Sun newspaper's front page #TheresaMay would wish to treasure. "Not only is the PM's deal now dead as a #dodo, it makes dodos look positively energetic." @Jacob_Rees_Mogg is quoted about the government's biggest defeat.#LeaveMeansLeave pic.twitter.com/1rhHmcLHiA — Angela Walters (@Anglusndola) January 16, 2019

В другом материале The Sun цитирует заявление еврокомиссара по внутренней торговле, официального переговорщика от ЕС по Brexit Мишеля Барнье. Он предложил в ответ на провал варианта Терезы Мэй расширить в обновлённом варианте сотрудничество между Великобританией и Евросоюзом и выйти за рамки «простого соглашения о свободной торговле».

Издание Daily Mirror выпустило материал, посвящённый провалу голосования, под пессимистичным заголовком: «Нет сделки, нет надежды, нет выхода, нет уверенности».

«Это унизительное поражение Терезы Мэй, а ведь почти два года Тори занимали лидирующие позиции в парламенте… Против варианта соглашения по Brexit, предложенного премьер-министром, проголосовали даже 118 депутатов-консерваторов, в том числе из числа ярых сторонников выхода Великобритании из ЕС», — отмечается в материале.

«Полное унижение» — так характеризует провал Терезы Мэй газета The Daily Telegraph. Помимо дежурного указания на голосование в обеих палатах парламента, издание указывает на одну из ключевых причин, по которой как лейбористы, так и многие консерваторы не поддержали проект Мэй: парламентарии опасаются за экономическую безопасность страны.

В свою очередь, СМИ «континентальной Европы» пессимистично восприняли парламентское фиаско премьер-министра Соединённого Королевства. «Вина в провале лежит полностью на Терезе Мэй, ей не хватает авторитета как государственному деятелю… Её действия не продиктованы ответственностью за будущее Великобритании», — пишет обозреватель Deutsche Welle Барбара Везель. В то же время, по мнению Везель, «ужас в том, что перетягивание каната вокруг Brexit ещё не завершено».

«Единственный шанс избежать кошмара, в который может превратиться Brexit, зависит от действий палаты общин британского парламента. Депутаты должны стремиться проголосовать большинством, невзирая на партийную принадлежность. Это может быть более мягкий Brexit, при котором Великобритания останется на внутреннем рынке ЕС. Или же второй референдум, если руководство Лейбористской партии окончательно расстанется со своими социалистическими иллюзиями», — заключает она.

Обозреватель французской газеты Le Monde Филипп Бернар, в свою очередь, указывает на ключевую с точки зрения Евросоюза ошибку Мэй. Stephen Chung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Британский премьер, ещё не заручившись поддержкой собственного парламента, уже начала торговаться об условиях выхода из ЕС с Брюсселем. Теперь все торги фактически обнулились», — пишет он.

Но в отличие от немецкого коллеги Бернар не озвучивает какие-либо конкретные рецепты выхода из сложившегося в Соединённом Королевстве политического кризиса.

«Это (провал парламентского голосования по Brexit. — News.ru) — единственный случай в истории, когда в мирное время европейское государство оказалось под угрозой погружения в полнейший хаос», — считает автор издания de Volkskrant (Нидерланды) Берт Вагендорп.

Вопрос о выходе из ЕС разъединил Соединённое Королевство и превратил британских политиков в «леммингов, сбрасывающихся с отвесных скал». По его мнению, в ближайшее время Великобритания несколько умерит свою гордость и всё-таки предпочтёт остаться в Евросоюзе.

«Мы увидим британцев в Брюсселе с поднятыми руками», — прогнозирует он.

Испанской газета ABC в качестве единственного выхода из политического кризиса в Великобритании видит исключительно повторный референдум, поскольку «премьер-министр и парламент не смогли справиться с кризисом» и очевидно, что окончательное решение снова должны принять граждане Великобритании.