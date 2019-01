Как на Западе ругают Терезу Мэй

Голосование по Brexit в обеих палатах парламента провалилось с беспрецедентным в истории Великобритании результатом. Терезу Мэй ждут слушания по вотуму недоверия. Британские и в целом западные СМИ подвергли резкой критике главу британского кабмина. Портал News.ru собрал наиболее яркие публикации.

Британский таблоид The Sun разместил на своей главной странице материал под заголовком «Соглашение Мэй по Brexit назвали „мёртвым, как птица Додо“» (вымершая птица, персонаж сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес») с карикатурным изображением премьер-министра в виде вышеупомянутого животного. На самом деле, издание лишь цитирует депутата Палаты общин от Консервативной партии Марка Франсуа, ещё до голосования предсказавшего, что резолюция Мэй по плану выхода из ЕС провалится. Сейчас, предсказывает таблоид, страну, скорее всего, ждёт курс на «жёсткий Brexit» — сценарий выхода из ЕС без каких-либо соглашений. Но при этом единственный шанс Мэй реабилитироваться — лично поехать в Брюссель и «выторговать» у Евросоюза какие-либо экономические уступки.

Perhaps not The Sun newspaper's front page #TheresaMay would wish to treasure. "Not only is the PM's deal now dead as a #dodo, it makes dodos look positively energetic." @Jacob_Rees_Mogg is quoted about the government's biggest defeat.#LeaveMeansLeave pic.twitter.com/1rhHmcLHiA