Заявление афганского МИДа о приближающихся прямых переговорах между сторонами вооруженного конфликта было сделано почти сразу после 7-го раунда консультаций, которые провели в Катаре американские дипломаты и талибы. Хронологически оно совпало и с окончанием визита президента Афганистана Ашрафа Гани в Пакистан – страну, которая считается едва ли не главным «спонсором» талибов. Вероятно, в Катаре представителям мятежного движения были сделаны существенные уступки. Иначе как объяснить то, что сейчас МИД ФРГ объявил о продолжении американо-талибских переговоров в эти выходные в Дохе. Но судить о том, состоится ли прямой диалог между официальным Кабулом и его противниками, сложно. Наблюдатели полагают, что последний теракт в афганской столице, который прогремел возле инженерно-логистического центра афганского Министерства обороны, был «месседжем» талибов правительству Ашрафа Гани. Не исключено, что таким образом повстанцы дают понять: никакого прямого разговора один на один пока не будет.

Важно другое: дипломатическую роль все активнее выполняет Германия. В мае Потцель целых два раза посещал Кабул ради переговоров о будущем Исламской Республики. Сообщения, которое публиковало агентство Reuters, дают основания полагать, что эти визиты и переговоры с афганцами были инициированы Берлином фактически за спиной у западных коллег. Агентство приводило высказывания неназванных западных чиновников, которые упрекали Германию в излишней самостоятельности. С американской точки зрения, ФРГ действительно есть, за что упрекать. В феврале этого месяца немецкий парламент проголосовал за продление германского мандата в Афганистане: бойцы бундесвера останутся там до следующего года. Вряд ли такое решение парламентариев было согласовано с Соединёнными Штатами, которые пытаются довести катарский переговорный процесс до ума. Сроки вывода иностранного контингента являются как раз главным противоречием между переговорщиками от США и от «Талибана».