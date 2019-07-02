Германия внезапно стала активным посредником в урегулировании афганского кризиса. Подобный вывод можно сделать не только из интенсификации контактов спецпредставителя германского правительства в Афганистане Маркуса Потцеля, но и из сообщений МИДа Афганистана. В одном из последних заявлений дипломатическое ведомство указало, что в ближайшее время могут состояться прямые переговоры между представителями правительства и запрещенным в РФ движением «Талибан». Переговорной площадкой при этом, как сообщается, может стать Германия.

Заявление афганского МИДа о приближающихся прямых переговорах между сторонами вооруженного конфликта было сделано почти сразу после 7-го раунда консультаций, которые провели в Катаре американские дипломаты и талибы. Хронологически оно совпало и с окончанием визита президента Афганистана Ашрафа Гани в Пакистан – страну, которая считается едва ли не главным «спонсором» талибов. Вероятно, в Катаре представителям мятежного движения были сделаны существенные уступки. Иначе как объяснить то, что сейчас МИД ФРГ объявил о продолжении американо-талибских переговоров в эти выходные в Дохе. Но судить о том, состоится ли прямой диалог между официальным Кабулом и его противниками, сложно. Наблюдатели полагают, что последний теракт в афганской столице, который прогремел возле инженерно-логистического центра афганского Министерства обороны, был «месседжем» талибов правительству Ашрафа Гани. Не исключено, что таким образом повстанцы дают понять: никакого прямого разговора один на один пока не будет.

Важно другое: дипломатическую роль все активнее выполняет Германия. В мае Потцель целых два раза посещал Кабул ради переговоров о будущем Исламской Республики. Сообщения, которое публиковало агентство Reuters, дают основания полагать, что эти визиты и переговоры с афганцами были инициированы Берлином фактически за спиной у западных коллег. Агентство приводило высказывания неназванных западных чиновников, которые упрекали Германию в излишней самостоятельности. С американской точки зрения, ФРГ действительно есть, за что упрекать. В феврале этого месяца немецкий парламент проголосовал за продление германского мандата в Афганистане: бойцы бундесвера останутся там до следующего года. Вряд ли такое решение парламентариев было согласовано с Соединёнными Штатами, которые пытаются довести катарский переговорный процесс до ума. Сроки вывода иностранного контингента являются как раз главным противоречием между переговорщиками от США и от «Талибана».

#Kozhin : Neither Afghan government troops nor their foreign allies are taking any action against ISIS on the ground. Some experts suggest that this is how Afghan leaders are trying to artificially reinforce ISIS in the battle against the Taliban pic.twitter.com/tEgZJ63F6U — MFA Russia (@mfa_russia) 27 июня 2019 г.

Неожиданную попытку поговорить по душам с талибами ранее предпринимал Китай, который долгое время был далек от переговоров с мятежниками. Такое желание принять у себя талибов и, очевидно, их готовность рассматривать разные варианты ставит вопрос перед российской дипломатией, которая не только инициировала «московский формат» переговоров, но по факту поддержала различные инициативы афганской диаспоры, направленные на прямые встречи между политической оппозицией Афганистана и талибами. Почему талибы не демонстрируют готовности говорить и договариваться на московской площадке? Может быть, потому что некоторое время после одного из визитов «Талибана» спецпредставитель российского президента по Афганистану Замир Кабулов в интервью российским журналистам дал понять, что у Москвы нет желания бороться за исключение талибов из международного списка террористических организаций? Если это был акт давления на мятежников, то Москва немного не рассчитала силу.

Непропорциональной выглядит и ставка российской стороны на экс-президента Афганистана Хамида Карзая, который позиционирует себя как фигуру, удобную для всех политических сил Исламской Республики, но который на деле вызывает отторжение у талибов. Он приезжал на последние межафганские встречи в Москве. Не исключено, что своей поддержкой российских инициатив талибы попросту боятся «сделать» Карзаю политические баллы.