Как пишет New York Post, Сирша умерла от передозировки, предположительно, метадоном из группы опиоидов. Её тело с признаками внезапной остановки сердца обнаружили в резиденции семьи в Кейп-Код, где она гостила у бабушки Этель, вдовы сенатора Роберта Кеннеди.

Девушка училась в Бостонском колледже на курсе коммуникаций. В статье для школьного издания в 2016 году она признавалась, что страдает от депрессии, которая преследовала её с начала учёбы в средней школе и, по её мнению, будет с ней до конца жизни.