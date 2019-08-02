В США от передозировки наркотиками скончалась Сирша Кеннеди, 22-летняя внучка сенатора Роберта Кеннеди. Её тело было найдено в резиденции одного из самых влиятельных кланов Америки, которую во времена президентства Джона Кеннеди называли «летним Белым домом». Загадочная смерть девушки, со школьных лет страдавшей от депрессии, заставила снова заговорить о проклятии знаменитого рода, многие представители которого ушли из жизни раньше времени.

Как пишет New York Post, Сирша умерла от передозировки, предположительно, метадоном из группы опиоидов. Её тело с признаками внезапной остановки сердца обнаружили в резиденции семьи в Кейп-Код, где она гостила у бабушки Этель, вдовы сенатора Роберта Кеннеди.

Девушка училась в Бостонском колледже на курсе коммуникаций. В статье для школьного издания в 2016 году она признавалась, что страдает от депрессии, которая преследовала её с начала учёбы в средней школе и, по её мнению, будет с ней до конца жизни.

Saoirse Kennedy Hill, granddaughter of Robert F. Kennedy, has died of a suspected overdose at the family's Massachusetts compound. She was 22. https://t.co/0uo3myqNYU — Twitter Moments (@TwitterMoments) August 2, 2019

Несмотря на то, что я была по большей части счастливым ребёнком, я страдала от приступов глубокой печали, которые наваливались на меня, как тяжёлый валун, — приводит Daily Mirror выдержки статьи Сирши. — Эти приступы приходили и уходили, но они не влияли на меня так сильно, как в средней школе.

Девушка добавляла, что её и без того неспокойное душевное здоровье пошатнулось ещё больше после того, как её бойфренд «нарушил границы дозволенного». После этого она первый раз попыталась свести счёты с жизнью.

Сирша Кеннеди была внучкой экс-генпрокурора и брата президента Джона Кеннеди Роберта. Оба брата стали жертвами политических убийств. Джон Кеннеди был застрелен стрелком-одиночкой в Далласе в 1963 году. Его смерть породила множество теорий заговора: не все поверили, что его убийца Ли Харви Освальд на самом деле действовал один. Конспирологические версии подкрепились тем, что Освальд вскоре и сам получил пулю в живот от человека из толпы во время перевода в другую тюрьму .

Пятью годами позже Роберт (Бобби) Кеннеди, который на тот момент заявил о президентских амбициях, тоже был застрелен во время предвыборной кампании в Лос-Анджелесе.

В 1999 году жертвой несчастного случая стал сын президента Джон Кеннеди-младший. Легкомоторный самолёт, за штурвалом которого он сидел, упал в Атлантический океан, унеся с собой жизнь не только президентского отпрыска, но и его жены. По трагическому совпадению, в результате авиакатастроф также умерли брат президента Кеннеди Джо-младший и сестра Кэтлин. Первый разбился, служа пилотом бомбардировщика во времена Второй мировой войны, вторая — из-за аварии легкомоторного самолёта в небе над Францией в 1948 году.

Saoirse Kennedy Hill, one of Robert and Ethel Kennedy's 35 grandchildren, has died, the Kennedy family announced. https://t.co/bXttTMdYJw — NBC News (@NBCNews) August 2, 2019

В 1964 году чуть было не присоединился к ним другой брат президента — сенатор Эдвард Кеннеди. Ему чудом удалось выжить в авиакатастрофе, случившейся во время полёта из Вашингтона в Массачусетс, хотя он и получил серьёзные травмы.

Сирша не стала первой из своей семьи, кого отправили на тот свет наркотики. Сын Роберта и Этель Кеннеди Дэвид в 1984 году скончался в номере отеля во Флориде от передозировки. Наркотиками он, как считается, увлёкся, потому что не смог справиться с последствиями детской травмы — ребёнком он увидел убийство своего отца по телевизору. Ещё один дядя Сирши, Майкл Кеннеди, погиб во время катания на горных лыжах в 1997 году, когда ему было 39 лет.

Сестру президента Розмари постигла не менее печальная судьба: в юношестве она перенесла неудачную операцию на мозге и остаток жизни провела в больнице. Еще ребёнком она отставала в развитии от своих сверстников, а в подростковом возрасте начала страдать от перепадов настроения. Такие, в общем-то, некритичные отклонения доктора решили вылечить с помощью «новаторской» на тот момент лоботомии. В 1941 году у Розмари удалили часть мозга, после чего её интеллект упал до состояния двухлетнего ребёнка.

Череду убийств, трагических случайностей и душевных болезней, преследующих клан Кеннеди, окрестили проклятием их рода. Тяжёлая семейная история иногда, как в случае с умершим от передозировки Дэвидом Кеннеди, сама становилась причиной преждевременной смерти, добавляя новый груз оставшимся в живых членам этой знаменитой семьи.