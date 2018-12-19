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Политолог ответил на слова Турчинова о Керченском проливе

Александр Турчинов Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Турчинов

в мире [ версия для печати ]

Экономист и политолог Александр Дудчак прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о подготовке нового прохода военных кораблей через Керченский пролив. Эксперт отметил, что никто не запрещал судам передвигаться под Крымским мостом.

При этом такие действия, считает Дудчак, необходимо совершать в соответствии с требованиями.

«Понятно, что, если Украина озвучивает угрозы по уничтожению моста, Россия будет принимать дополнительные меры безопасности», — подчеркнул эксперт.

Киев сам не выполняет законные нормы и правила. При этом, говоря о Турчинове, он заявил, что политик «держит население своей страны и международное сообщество за дураков».

«Турчинов — один из тех людей, которые подтолкнули Крым к принятию такого решения», — цитирует слова Дудчака RT.

Ранее News.ru писал, что Украина готовит новый проход военных судов через Керченский пролив. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. По его словам, для страны это принципиальный вопрос. Новая попытка может быть осуществлена в самое ближайшее время.


#корабли #Турчинов #керченскийпролив
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