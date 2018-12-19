Политолог ответил на слова Турчинова о Керченском проливе

https://news.ru/storage/news/a651c5ee8a444cb5db2b6db47ad2347f/06c37935-63e9-48e6-8263-8b0425fdde22_850.jpg Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Турчинов

Экономист и политолог Александр Дудчак прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о подготовке нового прохода военных кораблей через Керченский пролив. Эксперт отметил, что никто не запрещал судам передвигаться под Крымским мостом.

При этом такие действия, считает Дудчак, необходимо совершать в соответствии с требованиями.

«Понятно, что, если Украина озвучивает угрозы по уничтожению моста, Россия будет принимать дополнительные меры безопасности», — подчеркнул эксперт.

Киев сам не выполняет законные нормы и правила. При этом, говоря о Турчинове, он заявил, что политик «держит население своей страны и международное сообщество за дураков».

«Турчинов — один из тех людей, которые подтолкнули Крым к принятию такого решения», — цитирует слова Дудчака RT.

Ранее News.ru писал, что Украина готовит новый проход военных судов через Керченский пролив. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. По его словам, для страны это принципиальный вопрос. Новая попытка может быть осуществлена в самое ближайшее время.