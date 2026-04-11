Военные Ирана выступили с важным заявлением о ситуации в Ормузском проливе В Иране опровергли сообщения о пересечении Ормузского пролива кораблями ВМС США

Иранские военные опровергли информацию о том, что корабли ВМС США смогли пересечь Ормузский пролив, передает гостелерадиокомпания IRIB. Журналисты отметили, что получили эту информацию от источника в высшем командовании Ирана.

Один из представителей высшего командования Ирана в интервью гостелерадиокомпании опроверг сообщения Axios о пересечении кораблями американских ВМС Ормузского пролива, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что Иран пригрозил уничтожить эсминец США в течение получаса, если он продолжит двигаться в сторону Ормузского пролива. По информации источников, после этого корабль сразу же остановился.

До этого появилась информация, что военные корабли США впервые с начала войны якобы пересекли Ормузский пролив. Американский чиновник рассказал, что этот шаг не был согласован с Ираном.

Также глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США начинают «расчищать» Ормузский пролив, чтобы обеспечить в нем свободное судоходство. Он отметил, что Вашингтон оказывает услугу Китаю, Японии, Южной Корее, Франции и Германии.