USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin4,066.10 $
МОСКВА-7°C16:44
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Подозреваемым в запуске дронов в аэропорту вернули свободу

The drone in flight. Nikolay Gyngazov/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Полиция графства Сассекс отпустила двух человек, которые ранее были задержаны по подозрению в срыве работы лондонского аэропорта Гатвик путём запуска беспилотников. Все подозрения с них сняты.

Речь идет о мужчине 47 лет и 54-летней женщине — жителях города Кроули, расположенного в нескольких километрах от воздушной гавани. В полиции отметили, что задержанные активно сотрудничали со следствием и отпущены без предъявления обвинения.

Кто именно запустил два дрона над взлётно-посадочной полосой, пока не установлено. Администрация аэропорта назначила вознаграждение в размере 50 тысяч фунтов стерлингов за информацию, которая поможет разоблачить злоумышленников, сообщает агентство Press Association.

Ранее News.ru сообщил о том, что аэропорт Гатвик был вынужден приостановить работу из-за двух беспилотников, которые прилетали и улетали несколько раз. Сначала полиция попыталась сбить их с помощью огнестрельного оружия, однако вскоре от этой идеи отказались из-за риска шальных пуль. Работа была возобновлена только спустя сутки.


#происшествия #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #аэропорты
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны

читайте также
Коллапс в аэропорту Гатвик раскрыл опасность дронов
технологии 19:25, 22 декабря 2018
Беспилотники стали оружием преступников
Коллапс в аэропорту Гатвик раскрыл опасность дронов
в мире 09:53, 22 декабря 2018
Подозреваемых по делу о дронах в аэропорту Гатвик задержали
В Гатвик пригласили снайперов
в мире 16:10, 20 декабря 2018
Полицейские бессильны против дронов над аэропортом Лондона
В Гатвик пригласили снайперов
Лента новостей
спорт 16:43
Логинов позвал братьев Бё «в однушку в Саратов»
в мире 16:34
Сербия назвала условие продолжения переговоров с Косово
общество 16:34
Питерский художник «украсил» стену образом свиньи с дубинкой
общество 16:31
Поездку детей чиновников в Турцию назвали оправданной
спорт 16:28
Медведева сравнила себя с инфузорией
общество 16:22
Свердловский пенсионер лишился квартиры из-за доверчивости
политика 16:20
Песков: Путин готов отвечать на любые вопросы
спорт 16:18
Фуркад рассказал об истощении
в мире 16:16
Эрдоган обвинил Израиль в терроре против палестинцев
общество 16:12
Власти попросили забайкальцев скинуться на ремонт больницы
общество 16:08
ОП РФ: законопроект о развитии виноделия нужно доработать
происшествия 16:07
Двигатель отказал при взлёте авиалайнера в Москве
спорт 16:07
Дом футболиста ПСЖ обворовали во время матча с «Нантом»
в мире 16:01
Суд Литвы оставил под арестом «российского шпиона»
в мире 16:01
«Аль-Каида» готовится сбивать пассажирские самолёты
Другие новости
в мире 16:34
Сербия назвала условие продолжения переговоров с Косово
в мире 16:16
Эрдоган обвинил Израиль в терроре против палестинцев
в мире 16:01
Суд Литвы оставил под арестом «российского шпиона»
в мире 16:01
«Аль-Каида» готовится сбивать пассажирские самолёты
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top