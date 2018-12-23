Подозреваемым в запуске дронов в аэропорту вернули свободу

https://news.ru/storage/news/bd2528f85dcf8155df2a6a1c21ef6f94/f80cbd8b-dfe7-4040-8afe-b0af1754e1c6_850.jpg The drone in flight. Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Полиция графства Сассекс отпустила двух человек, которые ранее были задержаны по подозрению в срыве работы лондонского аэропорта Гатвик путём запуска беспилотников. Все подозрения с них сняты.

Речь идет о мужчине 47 лет и 54-летней женщине — жителях города Кроули, расположенного в нескольких километрах от воздушной гавани. В полиции отметили, что задержанные активно сотрудничали со следствием и отпущены без предъявления обвинения.

Кто именно запустил два дрона над взлётно-посадочной полосой, пока не установлено. Администрация аэропорта назначила вознаграждение в размере 50 тысяч фунтов стерлингов за информацию, которая поможет разоблачить злоумышленников, сообщает агентство Press Association.

Ранее News.ru сообщил о том, что аэропорт Гатвик был вынужден приостановить работу из-за двух беспилотников, которые прилетали и улетали несколько раз. Сначала полиция попыталась сбить их с помощью огнестрельного оружия, однако вскоре от этой идеи отказались из-за риска шальных пуль. Работа была возобновлена только спустя сутки.