Зрители Netflix устроили опасный челлендж в Сети

https://news.ru/storage/news/b76c91ac8efbc14d4809634fc75993c2/3fbcb641-854e-4085-81e8-04656dc2b9b2_850.jpg Morgan Adams/youtube.com

Новый челлендж #BirdBoxChallenge запустили в социальных сетях пользователи сервиса Netflix. Люди пробуют жить с завязанными глазами по примеру героев фильма «Птичий короб».

Картина является адаптацией книги Джоша Малермана, которая рассказывает о неизвестном вирусе, пришедшем в США из Европы и России. Заражённые видят на улице неизвестные сущности, которые заставляют их совершать самоубийство. Из-за этого герои истории вынуждены держать окна закрытыми и выходят из помещений только с закрытыми глазами.

Am surprise guys around me ain't aware of the #BirdBoxChallenge just watch this. pic.twitter.com/h4eS2ZiJ4J — Oks (@danioks_UG) 3 января 2019 г.

Челлендж стал настолько популярным, что Netflix предупредил пользователей о том, что нужно быть аккуратнее. Представители сети заявили, что у них есть только одно желание на 2019 год — чтобы люди не оказались в больнице из-за мемов.

Ранее News.ru писал, что беспризорники станут новыми главными героями сериала по произведениям Артура Конана Дойла о детективе Шерлоке Холмсе, который снимет компания Netflix. Подобная мысль пришла сценаристу Тому Бидвеллу.