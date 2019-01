Зрители Netflix устроили опасный челлендж в Сети

Новый челлендж #BirdBoxChallenge запустили в социальных сетях пользователи сервиса Netflix. Люди пробуют жить с завязанными глазами по примеру героев фильма «Птичий короб».

Картина является адаптацией книги Джоша Малермана, которая рассказывает о неизвестном вирусе, пришедшем в США из Европы и России. Заражённые видят на улице неизвестные сущности, которые заставляют их совершать самоубийство. Из-за этого герои истории вынуждены держать окна закрытыми и выходят из помещений только с закрытыми глазами.

Am surprise guys around me ain't aware of the #BirdBoxChallenge just watch this. pic.twitter.com/h4eS2ZiJ4J