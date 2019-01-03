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Зрители Netflix устроили опасный челлендж в Сети

Morgan Adams/youtube.com

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Новый челлендж #BirdBoxChallenge запустили в социальных сетях пользователи сервиса Netflix. Люди пробуют жить с завязанными глазами по примеру героев фильма «Птичий короб».

Картина является адаптацией книги Джоша Малермана, которая рассказывает о неизвестном вирусе, пришедшем в США из Европы и России. Заражённые видят на улице неизвестные сущности, которые заставляют их совершать самоубийство. Из-за этого герои истории вынуждены держать окна закрытыми и выходят из помещений только с закрытыми глазами.

Челлендж стал настолько популярным, что Netflix предупредил пользователей о том, что нужно быть аккуратнее. Представители сети заявили, что у них есть только одно желание на 2019 год — чтобы люди не оказались в больнице из-за мемов.

Ранее News.ru писал, что беспризорники станут новыми главными героями сериала по произведениям Артура Конана Дойла о детективе Шерлоке Холмсе, который снимет компания Netflix. Подобная мысль пришла сценаристу Тому Бидвеллу.


#фильм #netflix #челлендж
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