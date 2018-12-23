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Netflix снимет необычный сериал о Шерлоке Холмсе

Brais G. Rouco/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

культура [ версия для печати ]

Беспризорники станут новыми главными героями сериала по произведениям Артура Конана Дойла о детективе Шерлоке Холмсе, который снимет компания Netflix.

Подобная мысль пришла сценаристу Тому Бидвеллу.

«У Шерлока Холмса есть группа беспризорных детей, которые помогают собирать улики, поэтому наш сериал о том, что было бы, если бы Шерлок оказался просто наркоманом и преступником, а его дела решали бы дети, и он только пользовался их трудом», — цитирует автора NME.

О том, в какие сроки планируется реализовать идею, пока что не сообщается.

Как писал News.ru ранее, Александр Роднянский, продюсировавший фильмы режиссёра Андрея Звягинцева «Левиафан» и «Нелюбовь», намерен работать над венгерским сериалом «Женщина для всех». Многосерийная драма посвящена популярной в восточноевропейской стране порноиндустрии.


#сериалы #netflix #шерлок
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