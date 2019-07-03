Фото: Joel Angel Juarez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп похвалил власти Мексики за обеспечение безопасности на границе со Штатами. До этого Трамп критиковал действия мексиканских властей за нежелание ограничить поток мигрантов.

Мексика делает работу относительно границы гораздо лучше, чем Демократы. Спасибо, Мексика! — написал Трамп в Twitter.

Ранее News.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении гуманитарной помощи в размере $4,6 млрд мигрантам на границе с Мексикой.

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