https://static.news.ru/photo/16d62e4e-9dd6-11e9-9612-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Joel Angel Juarez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп похвалил власти Мексики за обеспечение безопасности на границе со Штатами. До этого Трамп критиковал действия мексиканских властей за нежелание ограничить поток мигрантов.

Мексика делает работу относительно границы гораздо лучше, чем Демократы. Спасибо, Мексика! — написал Трамп в Twitter.

Mexico is doing a far better job than the Democrats on the Border. Thank you Mexico! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 июля 2019 г.

Ранее News.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении гуманитарной помощи в размере $4,6 млрд мигрантам на границе с Мексикой.